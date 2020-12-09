УНИКС дома обыграл французский «Бург» и вышел в топ-16 Кубка Европы

УНИКС дома обыграл французский «Бург» (76:71) в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы вели после первой четверти с преимуществом в 14 очков, но ближе к концовке встречи растеряли весь свой задел. В итоге все решилось в самом конце, где команда Димитриса Прифтиса оказалась точнее.

Самым результативным в составе казанцев стал Айзея Кэнаан, набравший 33 очка. Еще 16 баллов за результативность добавил Нейт Уолтерс.

После 6 сыгранных туров УНИКС гарантировал себе выход в следующий раунд Кубка Европы.