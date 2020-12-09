Умер актер Александр Самойлов

В Москве умер актер Александр Самойлов. Ему было 68 лет.

Он скончался в результате продолжительной болезни, говорится в сообщении на сайте МХАТ им. Горького.

Самойлов родился в 1952 году в Кемерово в семье актеров. В 1977 году он окончил ГИТИС, был принят в труппу театра имени Маяковского. В дальнейшем Самойлов работал в Московском областном театре драмы, Московском областном театре имени А.Н. Островского.

В 1994 году Самойлов поступил во МХАТ имени М. Горького. Среди ролей Самойлова — отец Захарий («Жизнь Клима Самгина» М. Горького), Граф Эссекс («Елизавета Английская» Ф. Брукнера), Миловзоров («Без вины виноватые» А. Островского), Берлиоз («Мастера и Маргарита М. Булгакова).

Татьяна Леухина