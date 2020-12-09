Роспотребнадзор начнет контролировать работу ночных заведений
Глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина заявила, что ведомство планирует начать работать по ночам. Со слов Марины Патяшиной, сегодня за соблюдением ограничительных мер следит только МВД.
Связано это с тем, что в ночное время в заведениях общественного питания наблюдается более плотный контакт, бывают танцы и более активное общение. Тем не менее Патяшина уверена, сегодня в Татарстане действуют не самые жесткие ограничительные меры, она считает, что послабление, сделанное президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, разрешившее работать в новогоднюю ночь до 3 ночи, является «реверансом».
Сейчас заведения общепита работают с 6.00 до 0.00.ОбществоБизнесУслуги Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым