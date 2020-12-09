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Роспотребнадзор начнет контролировать работу ночных заведений

11:33, 09.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор начнет контролировать работу ночных заведений
Фото: Максим Платонов

Глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина заявила, что ведомство планирует начать работать по ночам. Со слов Марины Патяшиной, сегодня за соблюдением ограничительных мер следит только МВД.

Связано это с тем, что в ночное время в заведениях общественного питания наблюдается более плотный контакт, бывают танцы и более активное общение. Тем не менее Патяшина уверена, сегодня в Татарстане действуют не самые жесткие ограничительные меры, она считает, что послабление, сделанное президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, разрешившее работать в новогоднюю ночь до 3 ночи, является «реверансом».

Фото: Максим Платонов

Сейчас заведения общепита работают с 6.00 до 0.00.

ОбществоБизнесУслуги Татарстан
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