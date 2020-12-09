Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Российские телеканалы допускают, что традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продлится до трех часов. Именно столько они заложили в своих планах на это мероприятие, передает «РИА Новости».

Ожидается, что пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря. Начаться она должна в 12.00.

Фото: kremlin.ru

Ранее уже сообщалось, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Путин выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. В нее включат элементы прямой линии.