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Тестовое движение на втором этапе Большого Казанского кольца продолжится до весны — видео

22:27, 08.12.2020
Тестовое движение на втором этапе Большого Казанского кольца продолжится до весны — видео
Фото: скриншот

Тестовое движение на втором этапе Большого Казанского кольца продолжится до весны. Затем участок от улицы Борисковской до Технической сдадут в эксплуатацию и вторая очередь БКК будет полностью завершена, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В тестовом режиме второй этап Большого Казанского кольца (магистраль 100-летия ТАССР) открыли вчера. Новая автодорога позволит решить проблему городских пробок. Уже сейчас водитель отмечают, что добираться до определенных пунктов стало быстрее и свободнее.

В планах соединить БКК и дорогу-дублер Горьковского шоссе.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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