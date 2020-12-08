Тестовое движение на втором этапе Большого Казанского кольца продолжится до весны — видео

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Тестовое движение на втором этапе Большого Казанского кольца продолжится до весны. Затем участок от улицы Борисковской до Технической сдадут в эксплуатацию и вторая очередь БКК будет полностью завершена, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В тестовом режиме второй этап Большого Казанского кольца (магистраль 100-летия ТАССР) открыли вчера. Новая автодорога позволит решить проблему городских пробок. Уже сейчас водитель отмечают, что добираться до определенных пунктов стало быстрее и свободнее.



В планах соединить БКК и дорогу-дублер Горьковского шоссе.

Татьяна Демина