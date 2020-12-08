Госдума поддержала законопроект, позволяющий полиции вскрывать чужие авто и жилье

Госдума в первом чтении поддержала законопроект о расширении полномочий полиции, определяющий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать чужие авто и жилье. Инициативу внесло в Госдуму правительство РФ в мае.

Данная инициатива позволяет полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории для осмотра мест или для задержания лиц, застигнутых на месте преступления.

Полиция будет иметь право вскрыть автомобиль для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых и обвиняемых.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, полицейским предлагается разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. При этом сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, если вскрытие было проведено в соответствии с законодательством.

Также документом предлагается расширить перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить огнестрельное оружие. Сейчас это — попытка задерживаемого приблизиться, сократив при этом указанное полицейским расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию.

Инициатива предлагает установить, что применить оружие позволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции», передает RT.

Татьяна Леухина