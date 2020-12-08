Экс-проректор КХТИ Абдуллин вышел из казанского СИЗО

На свободу из СИЗО-1 Казани несколько минут назад выпустили осужденного Ильдара Абдуллина, бывшего проректора КНИТУ-КХТИ. На проходной его встретила жена. Об этом сообщают источники «Реального времени», близкие к правоохранительным органам.



Напомним, решение об освобождении Абдуллина из-под стражи около 12 часов дня принял Верховный суд Татарстана. На заседании апелляционной инстанции адвокаты осужденного указывали на то, что хотя августовский приговор по делу КХТИ не вступил в силу, наказание по нему их клиент отбыл еще месяц назад — с учетом пересчета сроков за время нахождения под арестом.

Парадокс в том, что под арестом по делу КНИТУ-КХТИ Абдуллин находился, одновременно отбывая наказание по приговору 2015 года.

Детали освобождения ВИП-фигуранта — в материале «Реального времени».