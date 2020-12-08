В Татарстане увеличилось количество арестов недвижимости

По информации пресс-службы Росреестра Татарстана, на начало декабря зарегистрировано около 104 тысяч арестов и запрещений на недвижимость. Это на 33% больше, чем в прошлом году.



Отмечается, что собственник может быть ограничен в праве распоряжаться недвижимым имуществом в следующих случаях: судебные тяжбы, имущественные споры, неоплаченные штрафы ГИБДД, задолженность за жилищно-коммунальные услуги, неуплата налогов и алиментов и т.д. Если на владельца имущества наложен арест (запрет), он не вправе продавать, дарить, закладывать или совершать какие-либо сделки с принадлежащим ему имуществом.

В Росреестре просят обратить внимание, что снятие арестов/запрещений происходит только тогда, когда к ним поступает документ об его отмене из госоргана, который принял решение о его наложении.

Ранее «Реальное время» писало о видах разрешенного использования земельных участков.