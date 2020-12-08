Правительство дополнительно выделило регионам 10 млрд рублей — Татарстана в списке получателей нет

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить еще 10 млрд рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов, сообщается на сайте кабмина.

Деньги получат 25 регионов, у которых из-за пандемии коронавируса существенно сократились поступления в бюджет. Средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать ЖКХ.

В целом объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 миллиардов рублей.

В ноябре стало известно, что Татарстан получит 8,7 млрд рублей из федерального бюджета на компенсацию потерь из-за пандемии COVID-19.