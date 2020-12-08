МЧС: в Иннополисе загорелось строящееся здание

Фото: Олег Тихонов (архив)

Во вторник утром в Иннополисе произошел пожар. Сообщение об этом поступило в 9.21, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Прибывшие пожарные обнаружили, что огонь загорелся в подвале одного из строящихся зданий.

Как уточнили в республиканском главке МЧС, в подвале находятся емкости с соляркой. На крыше 6-этажного здания в этот момент находятся строители. Дополнительно на пожар направлена автолестница.

Ранее мэр Иннополиса Руслан Шагалеев сообщил, что до 2024 года в городе появится около 10 тысяч квартир. Также власти намерены построить в городе новые детсады и школы.



