Чемпион Универсиады Газиев дисквалифицирован на два года за допинг

Победитель Универсиады-2011 российский лыжник Радик Газиев отстранен от спорта на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация на спортсмена была наложена после обнаружения в его крови допинга.

«Федерация лыжных гонок России на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение дисквалифицировать спортсмена Газиева Радика на 2 года за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил начиная с 19 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Радик Газиев (крайний справа). Фото: flgr.ru

Напомним, ранее из-за угрозы заражения коронавирусом сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в этапах Кубка мира до конца года.