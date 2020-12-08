Новости общества

02:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани продлили ограничение движения по улице 3-я Азинская

01:29, 08.12.2020
В Казани продлили ограничение движения по улице 3-я Азинская

В Казани до 25 декабря продлили ограничение движения транспорта до 25 декабря. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

По-прежнему будет недоступным для движения автомобилей участок от дома №12 до дома №32. Ограничение связано с работами по капремонту водопровода.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, что в Казани до 29 декабря продлили ограничение движения транспорта по улицам Заслонова и Амирхана Еники.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем