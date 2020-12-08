В Казани продлили ограничение движения по улице 3-я Азинская

В Казани до 25 декабря продлили ограничение движения транспорта до 25 декабря. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

По-прежнему будет недоступным для движения автомобилей участок от дома №12 до дома №32. Ограничение связано с работами по капремонту водопровода.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, что в Казани до 29 декабря продлили ограничение движения транспорта по улицам Заслонова и Амирхана Еники.



Татьяна Демина