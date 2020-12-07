В Казани продлили ограничение движения по улицам Заслонова и Амирхана Еники
В Казани до 29 декабря продлили ограничение движения транспорта по улицам Заслонова и Амирхана Еники. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.
Ограничение движения на автодороге продолжит действовать на улице Амирхана Еники, на участке от дома 1 по улице Заслонова до дома 11 по улице Рабочей Молодежи.
Ограничение движение связано с прокладкой сетей водоснабжения.
Напомним, что в Казани до 29 декабря закрыт для движения участок между домами 6 по улице Сахарова и 41а по улице Закиева.
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