В Казани продлили ограничение движения по улицам Заслонова и Амирхана Еники

В Казани до 29 декабря продлили ограничение движения транспорта по улицам Заслонова и Амирхана Еники. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Ограничение движения на автодороге продолжит действовать на улице Амирхана Еники, на участке от дома 1 по улице Заслонова до дома 11 по улице Рабочей Молодежи.

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Ограничение движение связано с прокладкой сетей водоснабжения.

Напомним, что в Казани до 29 декабря закрыт для движения участок между домами 6 по улице Сахарова и 41а по улице Закиева.

Татьяна Демина