Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» пройдет онлайн

Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» в этом году пройдет онлайн. Она начнется 12 декабря в 18.00. Церемонию можно будет наблюдать на телеканалах ТНВ, «ТНВ-Планета», также пользователи могут смотреть концерт в официальной группе «ВКонтакте» «Болгар радиосы» и слушать в эфире радио.

«Это был непростой год для всех нас. Хочется, чтобы и артисты, и зрители хоть на несколько часов забыли про все проблемы, почувствовали приближение Нового года. Вручение премии — это подведение итогов года, и было бы неправильно оставить церемонию на следующий год», — объясняет главный редактор — продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов.

Фото: ТНВ

Традиционно ведущими премии будут главный редактор — продюсер «Болгар радиосы» Ильфар Каримов, ведущий утреннего шоу на радио Рустем Гайзуллин и «Мисс Татарстан — 2017» Зульфия Шарафеева.