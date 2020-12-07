В ТЦ KazanMall прокомментировали возбуждение дела из-за использования пиротехники

Фото: Максим Платонов

ГУ МЧС РФ по РТ сегодня сообщило, что после использования пиротехники при открытии ТЦ KazanMall 5 декабря возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») в отношении юридического лица. На данный момент ведется административная проверка.

В ТЦ KazanMall «Реальному времени» прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Готовя программу открытия центра семейного отдыха KazanMall, мы стремились создать праздник для жителей города. При этом соблюсти все нормы и правила, продиктованные реалиями сегодняшнего дня. Что касается непосредственно праздничного салюта, то он, как и все мероприятия, прошедшие в KazanMall 5 и 6 декабря, был организован одним из event-агентств, которое в числе прочих обязательств взяло на себя и вопросы согласования», — говорится в ответе.

Фото: Максим Платонов

Подробнее об официальном открытии ТЦ читайте в материале «Реального времени».