Еще два очага коронавируса обнаружили на предприятиях Челнов

На предприятиях «Элмонт» и холдинговой компании «Кама-Тракс» в Набережных Челнах выявили больных коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

На предприятиях проведут соответствующую работу, сообщают «Челны-ТВ».

По словам Бариева, которые приводятся на сайте мэрии Челнов, новых нарушителей среди медицинских организаций не нашли.

«Завершили проверку в «Автоагрегатцентре», где было выявлено заболевание работника. По факту проверки выявлено пять нарушений, на должностное лицо составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 часть 2, материалы направлены в суд. Продолжается проверка предприятия «Ремдизель», театра «Мастеровые», — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор выявил в Челнах частные медучреждения, нарушающие санитарные требования.