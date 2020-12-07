Мэр Челнов поручил трудоустроить всех работников «КамгэсЗЯБа»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил о необходимости трудоустроить сотрудников «КамгэсЗЯБа». Поручение он дал директору центра «Работа России» Татьяне Быдановой.

«Предприятие находится в тяжелом экономическом положении, наша задача — помочь его сотрудникам найти работу. Те, кто нуждается в поддержке Центра занятости, должны получить работу в организациях стройиндустрии», — цитируют его «Челнинские известия».

По словам Магдеева, подобная схема уже была успешно реализована в отношении сотрудников «Форд Соллерс». Всего на предприятии «КамгэсЗЯБ» работало около 100 человек.

Напомним, завод ячеистых бетонов 1 декабря окончательно закрылся. 2 декабря Арбитражный суд Татарстана признал «КамгэсЗЯБ» банкротом.