КАМАЗ получил льготный кредит на поставку техники в Ак Барс Банке

Ак Барс Банк открыл кредитную линию для ПАО «КАМАЗ» на 5,5 млрд рублей на поставку автомобильной техники. Кредит под 0% предоставлен в рамках реализации программы поддержки автопроизводителей.

«Благодаря льготной программе мы планируем увеличить объем поставляемой техники и расширить технологические возможности завода. В текущих условиях турбулентности на рынке программа поддержки автопроизводителей поможет развитию отрасли, экономики региона и страны в целом. Нас связывают давние партнерские отношения с Ак Барс Банком, и для нас, как для бизнеса, важно, что банк обеспечивает доступ татарстанских предприятий ко всем льготным федеральным государственным программам», — отметил Андрей Максимов, заместитель генерального директора, финансовый директор ПАО «КАМАЗ».

Кредитная линия открыта на срок до декабря 2022 года.

Ак Барс Банк в числе первых заключил соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ на выдачу льготного кредита поставщикам автомобильной техники — участникам закупок по 44-ФЗ и 223- ФЗ. Программа реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ от 11 июля 2020 г. №1035.

ПАО «КАМАЗ» создано в 1969 году и является ведущим производителем тяжелых грузовых автомобилей и специальной техники в Российской Федерации. ПАО «КАМАЗ» контролирует 45% российского рынка тяжелых грузовых автомобилей и входит в 20-ку крупнейших производителей грузовой автомобильной техники в мире. ПАО «КАМАЗ» входит в перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции.

АК БАРС БАНК (ПАО)

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