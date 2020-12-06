«Синтез» обыграл румынскую «Орадею» в матче квалификации Кубка Европы

«Синтез» обыграл румынскую «Орадею» (13:7) в первом матче квалификации Кубка Европы LEN по водному поло.

Решающими в игре стали стартовые две четверти встречи, по итогам которых казанцы вели со счетом 9:3. В оставшееся время румынские ватерполисты выровняли характер матча, но приблизиться к команде Марата Закирова не смогли.

Самым результативным игроком встречи стал Никита Деревянкин, забивший три мяча.

Сегодня казанцы сыграют второй матч квалификации. Соперником «Синтеза» станут хозяева площадки сербский «Нови Београд». Начало игры — в 21:00 по мск.

«Орадея» (Румыния) — «Синтез» (Россия) - 7:13 (1:5, 2:4, 3:2, 1:2).