Татарстан не попал в список регионов-лидеров по отсутствию вредных привычек

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Татарстан занял 14-е место среди 85 регионов России в рейтинге по отсутствию вредных привычек. Об этом сообщает «РИА Новости». Это место присуждено республике по итогам 2019 года, еще годом ранее Татарстан занимал 11-е место.



Возглавили рейтинг Чечня и Дагестан — они заняли первое и второе места соответственно. За ними следуют Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика и Тамбовская область. На последних местах — Амурская область, Бурятия и Хакасия, а также Сахалинская и Магаданская области.



Фото: pixabay.com

Рейтинг основан на шести показателях — это потребление табака и алкоголя, число совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения преступлений, смертность от отравлений спиртным, а еще число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.

Ранее эксперты называли регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами.

Маргарита Головатенко