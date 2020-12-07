Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко высказал мнение о том, что затяжные новогодние выходные плохо влияют на здоровье россиян и негативно сказываются на экономике. По этой причине от них лучше отказаться.



«Первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирование людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Онищенко, негативное влияние на экономику обуславливается тем, что россияне не работают целую декаду.

Напомним, Онищенко счел меру по запрету продажи алкоголя 1 и 2 января неэффективной.

Маргарита Головатенко