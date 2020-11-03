Получение второго высшего образования в российских медвузах могут сделать бесплатным

Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минобрнауки Валерию Фалькову предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование в российских медицинских университетах. Об этом пишет RT.

Василий Власов. Фото: duma.gov.ru

По словам Власова, сейчас имеется дефицит квалифицированных медицинских кадров, особенно — в небольших населенных пунктах. В связи с этим, как считает депутат, власти должны стимулировать людей идти обучаться в медвузы.

Введение бюджетных мест для получения второго высшего образования, по мнению Власова, станет определяющей при выборе еще одной профессии: «Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций».

Ранее фракция «Справедливой России» в Госдуме выступила с инициативой запретить государственным вузам вести платное обучение.