Получение второго высшего образования в российских медвузах могут сделать бесплатным
Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минобрнауки Валерию Фалькову предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование в российских медицинских университетах. Об этом пишет RT.
По словам Власова, сейчас имеется дефицит квалифицированных медицинских кадров, особенно — в небольших населенных пунктах. В связи с этим, как считает депутат, власти должны стимулировать людей идти обучаться в медвузы.
Введение бюджетных мест для получения второго высшего образования, по мнению Власова, станет определяющей при выборе еще одной профессии: «Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций».
Ранее фракция «Справедливой России» в Госдуме выступила с инициативой запретить государственным вузам вести платное обучение.ОбществоВласть
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