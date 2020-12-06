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Компания Илона Маска запустила грузовой космический корабль на МКС

19:46, 06.12.2020
Компания Илона Маска запустила грузовой космический корабль на МКС
Фото: скриншот

В воскресенье компания Илона Маска SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки на мысе Канаверал. Ракета выведет на орбиту грузовой космический корабль Dragon.

Он полетит к Международной космической станции (МКС), передает RT.

Ранее SpaceX переносила запуск из-за неблагоприятной погоды. Планировалось отправить корабль 5 декабря.

ОбществоТехнологии
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