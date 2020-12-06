Компания Илона Маска запустила грузовой космический корабль на МКС
В воскресенье компания Илона Маска SpaceX провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки на мысе Канаверал. Ракета выведет на орбиту грузовой космический корабль Dragon.
Он полетит к Международной космической станции (МКС), передает RT.
Liftoff! pic.twitter.com/pgk24cph9e— SpaceX (@SpaceX) December 6, 2020
Ранее SpaceX переносила запуск из-за неблагоприятной погоды. Планировалось отправить корабль 5 декабря.ОбществоТехнологии
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