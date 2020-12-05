Постаматы PickPoint внезапно открылись из-за кибератаки

Компания PickPoint объявила о хакерской атаке и вскрытии постаматов. По некоторым данным, отключились тысячи устройств.

«На регулярной основе организовано персональное оповещение получателей по текущим статусам заказов, оказавшихся в постаматах в период инцидента», — говорится в сообщении компании.

По данным ТАСС, отпертыми оказалось более 2,7 тысячи постаматов. Большинство из них, заявили в компании, удалось отключить, поэтому заказы в них не открыли.