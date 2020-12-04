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Палата представителей проголосовала за легализацию марихуаны на всей территории США

23:55, 04.12.2020
Палата представителей проголосовала за легализацию марихуаны на всей территории США
Фото: house.gov

Палата представителей Конгресса США одобрила легализацию марихуаны на федеральном уровне. Однако Сенат может не утвердить законопроект.

За признание законным этого наркотика проголосовали 227 депутатов, из которых только пятеро — республиканцы, передает NBC.

Фото: house.gov

Против же выступили 158 республиканцев и еще шестеро представителей Демократической партии США.

Авторы считают, что легализация марихуаны по всей стране поможет в борьбе с институциональным расизмом. Обвинения в распространении наркотиков намного чаще предъявляют представителям афроамериканской общины.

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