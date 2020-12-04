Палата представителей проголосовала за легализацию марихуаны на всей территории США

Палата представителей Конгресса США одобрила легализацию марихуаны на федеральном уровне. Однако Сенат может не утвердить законопроект.

За признание законным этого наркотика проголосовали 227 депутатов, из которых только пятеро — республиканцы, передает NBC.

Фото: house.gov

Против же выступили 158 республиканцев и еще шестеро представителей Демократической партии США.

Авторы считают, что легализация марихуаны по всей стране поможет в борьбе с институциональным расизмом. Обвинения в распространении наркотиков намного чаще предъявляют представителям афроамериканской общины.