Жители Татарстана в ночь на 15 декабря смогут увидеть пик метеорного потока Геминиды

В ночь с 14 на 15 декабря в Татарстане будет виден пик метеорного потока Геминиды.

«Этот поток — не только один из самых интенсивных, но и один из самых ярких, поскольку состоит не только из метеорных частиц (пыли), но часто включает более крупные объекты — болиды, которые могут достигать нескольких сантиметров в диаметре. Из-за трения в воздушной среде метеорные тела разогреваются и сгорают в атмосфере на высоте примерно 80 километров, ионизируя ее. Именно светящийся воздух мы и наблюдаем как «падающие звезды»», — рассказал директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта, профессор Института физики вуза Юрий Нефедьев.

В этом году Геминиды достигают своего максимума сразу после полнолуния, которое произошло 12 декабря. Пик метеорного потока ожидается между 05.00 ч. 14 декабря и 02.00 15 декабря. В это время полная Луна будет находиться в созвездии Близнецы, в нескольких градусах южнее радианта, ее свет будет несколько мешать любоваться звездным дождем, сообщает пресс-служба КФУ.