«Автодория» получила финансирование на создание проекта «Улей» на дорогах

В течении 5 лет на дорогах страны появится более тысячи автомобилей, предотвращающих потенциальные ДТП в реальном времени — так считают в «Автодории».

6 ноября Фонд содействия инновациям определил победителей шестой очереди конкурса «Развитие-НТИ». Среди победителей оказалась разработка «Автодории» «Улей». Проект, рекомендованный к финансированию, презентовал директор по инновациям компании «Автодория» Антон Куховаренко.

«Улей» — это система, состоящая из множества связанных между собой автомобилей, которые, перемещаясь, проводят оценку дорожного движения. Система в режиме реального времени буквально в автомобильном потоке передает данные не только о нарушениях, но и опасных участках дороги, состоянии дорожной инфраструктуры и инцидентах.

«Улей» включает целый комплекс исследования безопасности как с точки зрения оценки дорожного движения, так построения прогнозной и рекомендательной системы. Система также, используя информацию с существующих камер, будет прогнозировать опасные ситуации на дороге и одновременно рекомендовать конкретные действия по их устранению.

«Мы внедряем новую координату измерения опасных участков дороги — время. Все привыкли оценивать безопасность на дороги участками, измеряя их только километрами. А ведь риск совершения ДТП на одном и том же километре меняется в течение дня с учетом многих факторов: погодных условий, пробок, совокупности нарушений ДТП разными водителями. Казалось бы, «совокупность случайностей» и безопасный участок автодороги превращается в место концентрации ДТП. Наша система позволяет оценивать динамический риск возникновения опасного участка. Мы можем определить не только опасный километр, но и опасный отрезок времени на конкретном участке дороги», — рассказал Антон Куховаренко.

Сейчас система находится на этапе разработки. В компании планируют разработать и сертифицировать ее в 2021 году. А к 2026 году на дорогах страны появится не менее тысячи автомобилей, объединенных в систему «Улей».

Партнерский материал