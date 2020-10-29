Россия попросила приостановить исполнение решения суда Гааги по делу ЮКОСа

Россия просит приостановить решение Апелляционного суда Гааги о выплате $57 млрд. в качестве компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа. Просьба будет рассмотрена в Верховном суде Нидерландов.

«30 октября состоятся слушания в Верховном суде Нидерландов по заявлению Российской Федерации о приостановлении исполнения решений арбитража, вынесенных по искам бывших акционеров ЮКОСа»,— сообщил замглавы Минюста РФ Михаил Гальперин «РИА Новости».

«Дело ЮКОСа» длится с 2003 года. В 2014 году третейский суд в Гааге признал действия России по отношению к экс-владельцам ЮКОСа экспроприацией, обязав Россию выплатить компенсацию свыше $50 млрд.



Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституции поддержал предложение наделить Конституционный суд РФ правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России.



