В Татарстане за год выросло число вакансий для медиков и фармацевтов в 2,5 раза

В Татарстане за этот год выросло количество вакансий для медиков и фармацевтов. В сентябре работодатели разместили на 71% вакансий больше, чем за тот же период прошлого года. В октябре — на 49% больше. Такие данные опубликовал сервис для поиска работы и сотрудников hh.ru.



Вакансии в профсфере медицины и фармацевтики в ноябре 2020 года превысили число в 1,3 тысячи — это больше в 2,5 раза, чем в ноябре прошлого года.

Наиболее востребованы лечащие врачи — от общего числа вакансий число составляет 19%, младший и средний персонал — 13% и врачи-эксперты — 12%. Вакансий по поиску медицинских представителей — 8% от общего числа, специалистов в области клинических исследований — 5%.

Фото: pixabay.com

Средняя предполагаемая зарплата для республиканских врачей — около 50 тысяч рублей, для среднего и младшего медицинского персонала — чуть более 32 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что работодатели Татарстана стали реже упоминать коронавирус в вакансиях. В сфере медицины и фармацевтики такие упоминания встречались чаще всего.



Маргарита Головатенко