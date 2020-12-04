Татарстан вошел в число регионов, которые получили больше половины третьего транша антикризисной поддержки

Шесть регионов получили более 50% от общей суммы третьего транша антикризисной поддержки от федеральных властей. В списке оказался Татарстан, республике выделили 8,7 млрд рублей.

В целом объем этого пакета составил 80 млрд рублей. Помимо Татарстана, наибольшие суммы федеральный центр перечислил в Московскую область (13,4 млрд), Кемеровскую область (5 млрд), Башкирию (4,9 млрд), Коми (4,7 млрд), в Пермский край (4 млрд).

Фото: Олег Тихонов (архив)

Меньше средств направили Оренбургской и Архангельской областям (3,1 и 2,8 млрд соответственно), Краснодарскому краю и Челябинской области (по 2,6 млрд), Иркутской области (2,5 млрд). Скромные суммы получили Еврейская автономная область (21 млн рублей), Ярославская и Костромская области (16 и 14 млн соответственно), а также Забайкальский край (6,9 млн рублей), пишут «Известия».

Субъектами, которым не оказали никакой финансовой поддержки в рамках третьего транша, оказались все регионы Северо-Кавказского федерального округа, Москва и Санкт-Петербург, Крым и Севастополь, Магаданская и Сахалинская области и другие.

Новый транш должен помочь регионам выполнить все социальные обязательства перед жителями и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с пандемией.

В начале ноября СМИ подсчитали, что Татарстан вошел в число регионов, которые получили из федерального бюджета более 40% от общей суммы дополнительной поддержки в период коронакризиса, одобренной для субъектов. Республике направили средства в размере 13,6 млрд рублей.



Татьяна Леухина