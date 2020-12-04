В Гидрометцентре России предупредили об аномальных морозах в европейской части страны

В ряде регионов в европейской части страны ожидаются аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на семь—десять градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В центральной России морозная погода прогнозируется на один—два градуса ниже нормы. Существенно холоднее нормы будет на юге Западной Сибири, на юге и в центре Урала, в среднем и нижнем Поволжье, в Южном федеральном округе. Там температура отклонится от нормы на четыре—восемь градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аномально холодная погода 4-8 декабря прогнозируется в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл. В Калмыкии температура опустится ниже климатической нормы на 10—12 градусов.

Вильфанд обратил внимание на то, что такие холода — опасное погодное явление. Необходима подготовка коммунальных служб и медиков.

«Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», — передает его слова «РИА Новости».

Вчера в Гидрометцентре Татарстана предупредили о морозах до -29 градусов.

Татьяна Леухина