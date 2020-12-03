Российским пользователям Instagram дали доступ к музыке

Instagram дал возможность пользователям из России добавлять музыку в сторис. Пользователи заметили новую опцию только сегодня, 3 декабря.

Опубликовать историю с песней можно только в режиме съёмки, для видео из библиотеки функция не работает. Из композиции нужно вырезать 15 секунд аудио, передает TJ.

Соцсеть запустила функцию еще два года назад. Однако в России ее включить не получилось.

Многие пользователи сталкивались с сообщением: «Музыка Instagram недоступна в вашем регионе».