В честь дня рождения детского телеканала «Шаян ТВ» пройдет праздничный концерт «Шаян Online»

10 декабря в 16.00 состоится праздничный концерт, посвященный дню рождения детского телеканала «Шаян ТВ» — «Шаян Online». Он пройдет в прямом эфире на платформе YouTube. Трансляция концерта в эфире состоится в 20.30 на канале «Шаян ТВ» и на официальном сайте

Фото: «Шаян ТВ»

На одной сцене соберутся финалисты второго сезона музыкального фестиваля «Сәйлән» и суперзвезды татарской эстрады: Эльмира Калимуллина, Ильгиз Шайхразиев, Зарина Вильданова и Ильгиз Мухутдинов. Кроме того, в рамках концерта пройдет и долгожданная презентация клипов, снятых на произведения победителей конкурса детской песни «Балачак җыры».

Напомним, 12 ноября исполнилось два года со дня создания «Шаян ТВ». Запущенный в 2018 году при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова, канал теперь может похвастаться совокупным охватом зрителей в 14,6 миллиона человек — это и сам эфир, и сайт shayantv.ru, канал на YouTube, мобильное приложение.