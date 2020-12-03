Названы самые популярные маршруты новогодних авиапутешествий жителей Казани

В новогодние выходные (с 25 декабря по 10 января) большинство жителей Казани планируют посетить Санкт-Петербург (26,7% пассажиров) и Москву (24,1%). Такие данные приводят аналитики tutu.ru.

В топ-5 самых востребованных авианаправлений в конце декабря — начале января у казанцев вошли Сочи (8,6%), Краснодар (5,2%) и Новый Уренгой (4,7%). В 2019 году пятое место в рейтинге занял Калининград.

Фото: wikimedia.org Комова Анастасия

Эксперты отмечают снижение стоимости билетов в эти города. Так, улететь в Москву по сравнению с прошлым годом дешевле на 43%, а в Сочи — на 38%.

Наибольшее количество перелетов из Казани зарегистрировано на 29—31 декабря (43% от общего числа).

Напомним, что власти Санкт-Петербурга просят туристов воздержаться от посещения города на Новый год из-за пандемии коронавируса. Также в Петербурге с 30 декабря по 3 января закроются все заведения общепита.



Татьяна Демина