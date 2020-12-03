Хавбек «Ростова» Байрамян признан лучшим игроком ноября в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имя лучшего игрока прошедшего игрового месяца.

По итогам голосования им стал полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. В ноябре хавбек ростовчан провел две игры, в которых помог своему клубу одержать две победы. Вначале Байрамян сделал дубль в ворота «Рубина» (2:0), а потом забил «Динамо» (4:1).

Полузащитник «Ростова» победил в голосовании экспертов РПЛ и болельщиков, а эксперты телеканала «Матч Премьер» лучшим признали вратаря «Химок» Илью Лантратова.

На награду также были номинированы Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо») и Александр Трошечкин («Химки»).

Напомним, ранее лучшим тренером ноября в РПЛ был признан рулевой «Химок» Игорь Черевченко.