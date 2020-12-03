Черевченко из «Химок» признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

Рулевой ФК «Химки» Игорь Черевченко признан лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Эксперты РПЛ, представители телеканала «Матч Премьер» и болельщики единогласно поставили тренера химчан на первое место. В голосовании он опередил Сергея Семака («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Андрея Талалаева («Ахмат») и Валерия Карпина («Ростов»).

Игорь Черевченко стал лучшим тренером ноября в #ТинькоффРПЛ



Наставника «Химок» единогласно выбрали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТренерМесяца pic.twitter.com/AoVBHELGwg — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020

В ноябре Черевченко с «Химками» провел три матча в РПЛ и набрал 9 очков, показав 100%-ный результат. За это время химчане поднялись на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, ранее «Химки» с «сухим» счетом обыграли дома казанский «Рубин».