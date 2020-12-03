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Черевченко из «Химок» признан лучшим тренером РПЛ в ноябре

10:45, 03.12.2020
Черевченко из «Химок» признан лучшим тренером РПЛ в ноябре
Фото: vk.com/fckhimki_official

Рулевой ФК «Химки» Игорь Черевченко признан лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Эксперты РПЛ, представители телеканала «Матч Премьер» и болельщики единогласно поставили тренера химчан на первое место. В голосовании он опередил Сергея Семака («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Андрея Талалаева («Ахмат») и Валерия Карпина («Ростов»).

В ноябре Черевченко с «Химками» провел три матча в РПЛ и набрал 9 очков, показав 100%-ный результат. За это время химчане поднялись на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, ранее «Химки» с «сухим» счетом обыграли дома казанский «Рубин».

СпортФутбол
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