В казанском Кремле прокомментировали просьбу разрешить работать заведениям общепита в новогоднюю ночь

Президент Татарстана Рустам Минниханов видел письмо от рестораторов, которое они направили руководству республики в пятницу с просьбой разрешить работать заведениям общепита в новогоднюю ночь, сообщила сегодня в ответ на вопрос «Реального времени» руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она пояснила, что любые решения, связанные с ужесточением «антиковидных» мер принимаются не просто административно. Поэтому президент дал поручение Роспотребнадзору проработать варианты, насколько возможно выполнить такую просьбу с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности. В самое ближайшее время Казанский кремль проинформирует по поводу ответа на этот запрос, ответила Галимова.

Напомним, Ассоциация рестораторов и отельеров Казани обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой продлить работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. Рестораторы просят продлить работу как минимум до 3 часов утра.