Умер экс-ректор КГАСУ Мурат Кулеев
В Казани на 95-м году жизни умер экс-ректор КИСИ (КГАСУ) Мурат Кулеев. Он возглавлял вуз с 1968 по 1988 годы.
Кулеев скончался вчера, 2 декабря, сообщается на сайте учебного заведения. Причины его смерти не уточняются.
Мурат Кулеев родился 3 мая 1926 года в Казани. С 1988 по 2006 годы был профессором университета. Кулеев — заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки и техники РТ, заслуженный строитель РТ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор КГАСУ.
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