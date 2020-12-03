Умер экс-ректор КГАСУ Мурат Кулеев

В Казани на 95-м году жизни умер экс-ректор КИСИ (КГАСУ) Мурат Кулеев. Он возглавлял вуз с 1968 по 1988 годы.

Кулеев скончался вчера, 2 декабря, сообщается на сайте учебного заведения. Причины его смерти не уточняются.

Мурат Кулеев родился 3 мая 1926 года в Казани. С 1988 по 2006 годы был профессором университета. Кулеев — заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный деятель науки и техники РТ, заслуженный строитель РТ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор КГАСУ.

Татьяна Леухина