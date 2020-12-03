Синоптики Татарстана обещают туман и до -14°С

В четверг, 3 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Метеорологи не прогнозируют осадки, но утром возможен туман.

Ветер южный слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 9—14 градусов ниже ноля. В Казани синоптики обещают от -10°С до -13°С. В Набережных Челнах температура составит от -11°С до -13°С.

На дорогах гололедица.