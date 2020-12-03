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Синоптики Татарстана обещают туман и до -14°С

05:28, 03.12.2020
Синоптики Татарстана обещают туман и до -14°С
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 3 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Метеорологи не прогнозируют осадки, но утром возможен туман.

Ветер южный слабый, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 9—14 градусов ниже ноля. В Казани синоптики обещают от -10°С до -13°С. В Набережных Челнах температура составит от -11°С до -13°С.

На дорогах гололедица.

Общество Татарстан
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