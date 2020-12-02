Татарстанцев предупредили о тумане со среды на четверг

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики об интенсивности метеорологических явлений с 18 часов 2 декабря до 10 часов 3 декабря.

В столице республики 3 декабря ночью и утром местами ожидается туман, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: 16.mchs.gov.ru

В ведомстве рекомендовали любителям активного отдыха иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации, водителям — по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, а пешеходам быть бдительными при переходе дорог.

Напомним, синоптики прогнозировали похолодание в Татарстане до -15°С и ясную погоду.

Маргарита Головатенко