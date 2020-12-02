Новости общества

13:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о тумане со среды на четверг

13:19, 02.12.2020
Татарстанцев предупредили о тумане со среды на четверг
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики об интенсивности метеорологических явлений с 18 часов 2 декабря до 10 часов 3 декабря.

В столице республики 3 декабря ночью и утром местами ожидается туман, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: 16.mchs.gov.ru

В ведомстве рекомендовали любителям активного отдыха иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации, водителям — по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, а пешеходам быть бдительными при переходе дорог.

Напомним, синоптики прогнозировали похолодание в Татарстане до -15°С и ясную погоду.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем