В Казани и Челнах задержали подозреваемых, заработавших на обналичивании около 6 млн рублей

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану задержали 32-летнего казанца и его 26-летнюю знакомую — их подозревают в незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.



Казанцы проводили банковские операции, получая вознаграждение в виде комиссионных выплат в размере не менее 12% от каждой сделки. Так, их общий доход за два года составил порядка 6 млн рублей. У них не было регистрации и лицензии на проведение банковских операций. Выяснилось, что казанцы действовали умышленно, осознавая противоправность действий.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. На территории Казани и Челнов проведено задержание, также проведены обыски и изъяты финансовые документы, 135 банковских карт и печати 47 различных организаций. Сейчас продолжается следствие.

Ранее сообщалось о задержании 13 казанцев по подозрению в причастности к организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.

Маргарита Головатенко