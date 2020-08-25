Двое из 13 участников нового «обнального» ОПС Татарстана ранее судимы

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Сегодня МВД России сообщило о задержании чертовой дюжины казанцев по подозрению в причастности к организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Общий доход «обнальщиков» предварительно оценен в 132 млн рублей с лишним. За свои услуги они брали не менее 10% от оборота, уточняет официальный представитель ведомства Ирина Волк.



Как выяснило «Реальное время», двое из 13 фигурантов ранее судимы — за хулиганство и незаконный оборот акцизных марок.

В операции участвовали сотрудники экономической полиции центрального аппарата МВД Татарстана и УВД Казани. По версии силовиков, без лицензии и регистрации подозреваемые незаконно занимались финансовыми операциями, в том числе открывая счета в банках для подконтрольных юрлиц.

В рамках расследования в шести офисах и в местах проживания фигурантов проведены обыски с изъятием наличных, а также документов, банковских карт и печатей различных организаций.

Семь подозреваемых сейчас в СИЗО, трое — под домашним арестом, еще троим суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.