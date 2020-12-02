Смартфоны Samsung обновят до Android 11 — список

В 2021 году компания Samsung собирается обновить многие актуальные смартфоны и планшеты до Android 11. 42 модели смартфонов и планшетов ждут обновления, сообщает PhoneArena.

До конца 2020 года новую прошивку получат актуальные модели Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. В январе Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 2 обновятся до One UI 3.0.

Galaxy Z Flip. Фото: commons.wikimedia.org

Samsung на протяжении всего 2021 года планирует выпускать прошивку со свежим Android для различных моделей. Последним обновление получит планшет Galaxy Tab A8 (2019 года) — в сентябре.

Напомним, ранее «Реальное время» писало о самых популярных смартфонах в Казани. Модели Samsung оказались в числе лидеров по продажам.