Губерниев назвал убогим российский футбол после поражения «Локомотива»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение «Локомотива» от австрийского «Ред Булл Зальцбург» (1:3) в групповом раунде Лиги чемпионов. Он считает, что российский футбол находится в кризисном положении.

«Наш футбол в убогом состоянии. И дело тут не в «Локо» или ЦСКА. Всех перепробовали. Сам футбол в стране доведен до того, что сейчас нас в первом тайме откровенно возит команда из Австрии!

Из Австрии! Где лучший игрок венгр. Кроме этого Собослая, кстати, никто в Европе никого в этом «Зальцбурге» и не назовет. И это на нашем поле», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Российские клубы не смогли победить ни в одном из 17 матчей в нынешнем розыгрыше еврокубков.

Накануне «Локомотив» потерял все шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов после поражения от «Зальцбурга». Ранее из розыгрыша главного европейского командного турнира вылетели «Зенит» и «Краснодар».