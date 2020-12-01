Роспотребнадзор готовит рекомендации по проведению новогодних праздников в условиях коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за сложившейся ситуации с коронавирусом массовые мероприятия недопустимы. Она отметила на совещании с правительством, что почти все регионы отказались от проведения мероприятий с большим скоплением людей с 23.00 до 06.00.



Сейчас готовятся методические рекомендации Роспотребнадзора по проведению новогодних праздников в городах. Попова призвала глав регионов в целом ограничить праздничные мероприятия из-за ситуации с COVID-19 и попросила граждан не забывать, что во время новогодних поездок существует большой риск заражения инфекцией.

Ранее Попова сообщала, что особую активность вирус будет иметь в зимний период.