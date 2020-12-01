Сабурская возмутилась, что в Царицыно только две площадки для вывоза мусора: «Это же ужас что!»

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Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала на брифинге, что на всем поселке Царицыно в Казани только из двух мест вывозят мусор.



«Это же ужас что! Приехала — площадка не заасфальтирована, рядом вход на кладбище. Да, может быть дороги там есть, но площадку-то можно сделать? Сегодня порядок навели, но зимой уже площадку не сделаешь. Поэтому рассматриваются другие возможности для улучшения ситуации».

Напомним, с августа жители поселка Царицыно Советского района Казани перешли на мешочный сбор мусора, а бункеры для крупногабаритных отходов будут установлены в определенных местах с возможностью изменить точку сбора.