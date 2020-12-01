«Центр управления регионом» в Татарстане начал работу

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«Центр управления регионом» в Татарстане предложили возглавить уполномоченному по правам человека в РТ Сарие Сабурской. Об этом она сообщила на брифинге в Кабмине РТ.

Центр начал работать с 23 октября. Сейчас идет разработка тепловой карты.

«Именно тепловая карта даст возможность максимальной детализации характера проблем, которые будут волновать жителей республики, и это позволит принимать определенные меры как на уровне республики, так и на уровне Российской Федерации», — отметила Сабурская.

Также будет расширен перечень направлений, наименований категорий, уведомлений и модераторов категорий в «Народном контроле». В частности, появится категория «Здравоохранение», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Лесное хозяйство».

Напомним, в июле президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился создать проектный офис по реализации в республике проекта «Центр управления регионом». Проект реализуется в рамках поручений президента РФ, сформированных после заседания совета по развитию местного самоуправления. «Центр управления регионом» будет создаваться на базе системы «Народный контроль».