Более 70% обращений, поступивших в систему «Народный контроль» в этому году, решены

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Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская констатировала, что ежегодно число обращений, поступающих в систему «Народный контроль», растет. Об этом она заявила на брифинге в кабмине РТ.

За 11 месяцев 2020 года поступило 72 131 уведомление, из которых 54 719 решены (76%), а по 11 666 запланирована работа. 3 606 уведомлений получили мотивированный отказ, более 2 тысяч находятся в работе.

«Сегодня нет ни одного района, где процент исполнения ниже 55%", — отметил Сабурская.

Ранее «Реальное время» выяснило, на что чаще всего жалуются казанцы в системе «Народный контроль».