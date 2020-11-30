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Аналитики назвали самые «жадные» до данных россиян приложения

18:14, 30.11.2020
Аналитики назвали самые «жадные» до данных россиян приложения
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аналитики подсчитали, какие мобильные приложения собирают больше всего личных данных россиян. Бесспорным лидером рейтинга стала соцсеть «ВКонтакте».

Приложение российской соцсети хранит на своих серверах 83,3% от общего списка параметров, который составили эксперты агентства TelecomDaily.

За 100% они взяли 30 пунктов, среди которых имена, фамилии, электронные адреса и номера мобильных телефонов пользователей и другие. Среди этих параметров также перечислены местоположение, контакты и даже модель телефона.

Далее в строке лидеров идут приложения «Госуслуги» и «Одноклассники», они хранят 63,3% данных пользователей. Замыкают пятерку лидеров Facebook и Сбербанк — 56,7%.

Источник: tdaily.ru
АналитикаТехнологииIT
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