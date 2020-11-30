Аналитики назвали самые «жадные» до данных россиян приложения

Аналитики подсчитали, какие мобильные приложения собирают больше всего личных данных россиян. Бесспорным лидером рейтинга стала соцсеть «ВКонтакте».

Приложение российской соцсети хранит на своих серверах 83,3% от общего списка параметров, который составили эксперты агентства TelecomDaily.

За 100% они взяли 30 пунктов, среди которых имена, фамилии, электронные адреса и номера мобильных телефонов пользователей и другие. Среди этих параметров также перечислены местоположение, контакты и даже модель телефона.

Далее в строке лидеров идут приложения «Госуслуги» и «Одноклассники», они хранят 63,3% данных пользователей. Замыкают пятерку лидеров Facebook и Сбербанк — 56,7%.