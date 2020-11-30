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Кабмин Татарстана передаст в концессию стоматологическую поликлинику в Нижнекамске

17:12, 30.11.2020
Кабмин Татарстана передаст в концессию стоматологическую поликлинику в Нижнекамске
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство Татарстана одобрило заключение концессионного соглашения с ООО «Нижнекамская стоматологическая поликлиника» на 10 лет. По нему учреждение получит на 10 лет право пользоваться зданием поликлиники на улице Ахтубинской.

Заключать соглашение должно Минземимущество РТ, следует из документа.

Согласно распоряжению, площадь передаваемой в концессию поликлиники составляет 6 134 кв. м.

Источник: google.com/maps / скриншот
ОбществоВластьБизнесМедицина Татарстан
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