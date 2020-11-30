Кабмин Татарстана передаст в концессию стоматологическую поликлинику в Нижнекамске
Правительство Татарстана одобрило заключение концессионного соглашения с ООО «Нижнекамская стоматологическая поликлиника» на 10 лет. По нему учреждение получит на 10 лет право пользоваться зданием поликлиники на улице Ахтубинской.
Заключать соглашение должно Минземимущество РТ, следует из документа.
Согласно распоряжению, площадь передаваемой в концессию поликлиники составляет 6 134 кв. м.ОбществоВластьБизнесМедицина Татарстан
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